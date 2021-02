Governo emite errata e jogos de futebol na Bahia estão liberados

A Secretaria Estadual de Comunicação fez uma retifição nesta quinta-feira (25) e esclareceu que os jogos de futebol do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste não serão suspensos na Bahia. As partidas irão acontecer normalmente, desde que seja respeitado o horário do toque de recolher, que atualmente é das 20h às 5h.

O Governo havia informado na quarta-feira (24) que todos os jogos seriam proibidos, com exceção apenas do duelo entre Bahia e Santos, pela última rodada da Série A, marcado para esta quinta, às 21h30.

De acordo com a Secretaria, na errada divulgada, "ajustes futuros poderão ser feitos e serão amplamente divulgados caso sejam consolidados".

No próximo sábado (27), o Vitória estreará na Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, no Barradão. A partida está marcada para 16h e, portanto, respeita o toque de recolher.

Veja a nota divulgada pela Secom:

Diferentemente do que foi informado pela Secretaria Estadual de Comunicação na noite de quarta-feira (24), a Secom esclarece nesta quinta (24) que os jogos de futebol dos campeonatos Baiano e Copa do Nordeste não serão suspensos.

Ajustes futuros poderão ser feitos e serão amplamente divulgados caso sejam consolidados. O tema poderá envolver discussão com outros estados da região.