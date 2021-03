Governo federal assina contratos com Pfizer e Janssen para compra de 138 mi vacinas

O governo federal assinou os contratos com a farmacêutica Pfizer e Janssen, para a compra de 138 milhões de doses das vacinas contra a covid-19. Desse total, 100 milhões serão da Pfizer e 38 milhões da Janssen.

As 38 milhões de doses da vacina da Janssen devem ser entregues no quatro trimestres de 2021 (entre outubro, novembro e dezembro). As da Pfizer se dividirão em duas etapas: 13,5 milhões de doses entregues no segundo trimestre deste ano (abril, maio e junho) e 86,4 milhões no terceiro (julho, agosto e setembro).

A compra já havia sido anunciada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está de saída do cargo para dar lugar ao cardiologista paraibano Marcelo Queiroga.

A vacina da Pfizer é o único imunizante que possui registro definitivo no Brasil. No entanto, até o momento, o governo federal não havia comprado nenhuma dose da vacina.

A vacina da Janssen não tem registro definitivo na país, tampouco autorização para uso emergencial, no entanto, ela já foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para uso emergencial, fator que pode facilitar sua autorização no país.