Governo federal credita à administração do DF responsabilidade pela invasão de golpistas

Integrantes do governo Lula (PT), da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal creditam ao governo do Distrito Federal, em especial à Secretaria de Segurança local, comandada pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a responsabilidade pela invasão de golpistas ao prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto neste domingo (8). As informações são da Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornal, foi realizada no sábado uma reunião com representantes da segurança do DF. Nesse encontro, o governador Ibaneis Rocha (MDB) havia garantido a segurança da Esplanada dos Ministérios.

O governador pediu a exoneração do Secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que foi ministro de Bolsonaro.

A invasão

Apoiadores radicias de Bolsonaro haviam invadido o Congresso por volta das 15h deste domingo (8). Militares tentaram conter os participantes do ato antidemocrático usando spray de pimenta e bombas de efeito moral. Vidraças foram destruídas. Os participantes estavam com pedaços de paus e pedras.