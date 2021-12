Governo federal libera R$ 200 milhões em crédito para reconstruir estradas

O governo federal editou a Medida Provisória 1.086, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28, que abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões em favor do Ministério da Infraestrutura. Os recursos serão destinados para reconstrução de rodovias danificadas pelas chuvas intensas nos Estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo.

Em nota, a Secretaria Geral da Presidência da República reforça a "imediata necessidade de restabelecer o tráfego no segmento interditado da rodovia BR-459/SP, no Estado de São Paulo, com a maior brevidade possível; e das rodovias BR-155/PA e BR-158/PA, no Estado do Pará; bem como BR-319/AM e BR-174/AM, no Estado do Amazonas, por serem as únicas que fazem ligações com importantes centros logísticos e de escoamento via terrestre, atingindo diretamente milhares de usuários, e assim prejudicando toda a cadeia econômica local".