Governo flexibiliza uso obrigatório de máscaras em hospitais

O governo publicou um novo decreto que flexibiliza o uso obrigatório de máscaras na Bahia. A publicação desta quarta-feira (29) revogou o último decreto sobre o tema, publicado em dezembro do ano passado.

O uso deixou de ser obrigatório em hospitais e demais unidades de saúde, tais como: clínicas e Unidades de Pronto-Atendimentos - UPAs, farmácias e drogarias, observados os protocolos sanitários estabelecidos. Mas permanece a indicação de usar o equipamento de proteção nesses locais.

Também é indicado o uso para indivíduos imunossuprimidos e idosos, com idade superior a 60 anos, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal contra a covid-19.

O uso de máscaras continua obrigatório para indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, tais como: tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença; e para indivíduos com confirmação de covid-19, mesmo que assintomáticos.