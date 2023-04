Governo Jerônimo completa 100 dias e oposição critica: 'Sem rumo'

O Governo da Bahia completou 100 dias sob o comando de Jerônimo Rodrigues e, enquanto a gestão estadual comemora as ações e entregas em diferentes setores e áreas estratégicas, a oposição critica a falta de planejamento e ações para resolver problemas enfrentados pela população.

Para o secretário-geral do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, os cem dias do governo Jerônimo Rodrigues (PT) foram marcados “por muita propaganda, muito oba-oba, muita dancinha e poucas realizações”. Em publicação em suas redes sociais, ACM Neto lembrou que, de fato, são quase 6.000 dias que o PT está à frente da administração estadual e a população baiana continua convivendo com a escalada da violência, com a longa espera pela regulação, com o desemprego acentuado e com uma péssima qualidade de ensino.

“Eu acho que cem dias é tempo suficiente para a gente ver a que o governo veio, quais são as prioridades, onde está o foco. E a pergunta que faço em nome de milhões de baianos é por que em cem dias não houve ações concretas e uma demonstração de segurança ao cidadão, de investir para de devolver a paz aos baianos e tirar nosso estado do primeiro lugar em homicídios em todo o país; por que em cem dias não foi feita uma ação muito clara para resolver o problema da regulação. Em cem dias também pouco sinais concretos o governo fez para mostrar que pretende tirar a Bahia das últimas posições da educação pública”.

De acordo com ACM Neto, no mesmo período “pouco foi feito em relação à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico da Bahia”. “Então, cem dias e mais todos os outros anos que o PT governa a Bahia é muito tempo. Aqui, fica na verdade um alerta porque temos muito tempo pela frente. Espero que o governo possa mudar, inverter suas prioridades e o governador possa começar efetivamente a trabalhar e resolver, efetivamente, os graves problemas que atingem nosso estado”.

Quem também fez duras críticas ao trabalho de Jerônimo nos primeiros três meses de 2023 foi o vereador Claudio Tinoco (União Brasil). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira (10), Ticono fala sobre problemas como saúde e segurança pública.

"Hoje o Governo Jerônimo completa 100 dias e eu pergunto a você. Você já sabe qual o plano de Jerônimo para os próximos quatro anos da Bahia? Muito provavelmente você respondeu não. E isso porque nesse 100 dias o que vimos foi um governo sem planejamento, sem rumo, incompleto e que se esconde totalmente atrás do Governo Federal. Nesses 100 dias, não tivemos apresentações de soluções concretas para os problemas da Bahia como a segurança pública, a fila da regulação e o desemprego", disse.

Tinoco também falou sobre a violência no estado. "Enquanto todos os dias vemos cenas lamentáveis da violência tomando conta de todos os lugares de nosso estado, o governador prefere a mídia quanto a exposição dos casos, mas não apresenta uma solução. Até agora você já ouviu algo sobre segurança pública, fortalecimento das políticas públicas de prevenção da violência ou investimento de políticas sociais para resolver esses problemas? Eu também não."

"O que precisamos mesmo é que o Governo apresente soluções reais para os problemas do estado e não requente as promessas mal-sucedidas dos seus antecessores. A Bahia tem fome de segurança, fome de saúde, fome de emprego. O que temos agora é 100 dias sem governo", completou o vereador.

Ações do governo

Por outro lado, o Governo do Estado comemora as ações e inaugurações, na capital e no interior. Segundo a atual gestão, estruturas da segurança pública receberam reforços, com novas delegacias territoriais inauguradas nas cidades de Irecê e Serrolândia; a reforma do Quartel Geral do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia e a reforma da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro do Rio Vermelho. Entre obras já autorizadas e iniciadas pelo governo este ano estão as construções de novas sedes para grupamentos policiais em Serrolândia, Juazeiro e Feira de Santana, onde também foram entregues 27 novas viaturas para a Polícia Militar.

Na saúde, o governo destacou a reforma e ampliação do Hospital Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, que ganhou novos 90 leitos. Em Salvador, foram inaugurados o Centro de Parto Natural da Maternidade Albert Sabin, o Centro de Referência Estadual às Pessoas com Doença Falciforme e a segunda etapa do Hospital do Homem, que fica na estrutura do Hospital Geral Roberto Santos.

Segundo o estado, a regionalização da assistência à saúde no estado também recebeu reforço. Em São Francisco do Conde, foi inaugurada a 25ª Policlínica Regional de Saúde. Em outra frente, a Feira Saúde Mais Perto ofereceu uma série de serviços, de forma gratuita, em edições já realizadas em Salvador, Campo Formoso e Santo Amaro. Na capital, além de uma edição no bairro de Paripe, a Feira Março Mulher, realizada na Arena Fonte Nova, ofertou mais de 30 mil atendimentos a mulheres de todas as partes do estado.

Já na educação, a gestão estadual contabiliza a entrega de 11 escolas de tempo integral nos municípios de Amélia Rodrigues, Aporá, Tucano, Jaguaripe, Jaguarari, Presidente Dutra, Iraquara, Serrolândia, Itabuna, São Domingos e Ilhéus. No mesmo período, também foram entregues cerca de 160 ônibus escolares para atender também estudantes da zona rural.

No balanço dos três meses, o governo também incluiu a conclusão da Linha Azul, com a finalização da duplicação da Avenida Gal Costa e a requalificação do trecho até a BR-324. Também foi entregue novo trecho da Avenida 29 de Março, que liga Cajazeiras ao bairro de Águas Claras, e faz parte da quarta etapa da Linha Vermelha, interligando a Via Regional até a BR-324, passando pelos bairros de Cajazeiras IV, V e VIII, Castelo Branco e Águas Claras.

No interior, nos municípios de Sátiro Dias, Santa Luz, Valente e São Domingos, foram realizadas inaugurações de novos trechos de estradas recuperadas. Também foram entregues as recuperações dos aeródromos de Valente e Itaberaba.