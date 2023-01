Governo Lula dispensa superintendente da PRF na Bahia e em mais 25 estados

O governo federal fez uma grande mudança nos comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Na PF, foram 18 trocas nas superintendências. Na PRF, foram dispensandos 26 superintendentes, incluindo Virgílio de Paula Tourinho, da unidade da Bahia.

Virgílio chegou a ser intimado pela Justiça Eleitoral devido às operações que aconteceram nas estradas durante o segundo turno das eleições e dificultaram o trânsito dos eleitores. As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (18) e são assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na portaria, não há informação de quem vai assumir o cargo na PRF da Bahia.

Também foram dispensados os superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Pará, Paraíba, Amapá, Acre, Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Goiás, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, Distrito Federal, Pernambuco e Ceará.

Já na PF, o delegado Leandro Almada assume a superintendência do Rio de Janeiro. Ele foi responsável pelo inquérito sobre a tentativa de obstrução da apuração da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Almada também passou pelas superintendências da Bahia e Amazonas.

Para São Paulo, maior superintendência do país, o escolhido foi o delegado Rogério Giampaolli, que já foi chefe do COT (Comando de Operações Táticas) e, atualmente, estava na chefia da PF em Sorocaba (SP). Ele vai substituir o delegado Rodrigo Bartolamei, indicado no governo Bolsonaro.

Antes dessas mudanças, Lula já havia promovido a troca do superintendente da PF no Distrito Federal, no dia seguinte aos atos golpistas de 8 de janeiro, que terminaram com a invasão e vandalismo no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

O delegado Cézar Luiz Busto de Souza foi o escolhido para comandar a PF no Distrito Federal, no lugar de Victor Cesar Carvalho dos Santos.

Foram nomeados os seguintes superintendentes regionais da PF:

- Rio Grande do Norte, Larissa Freitas Carlos Perdigão;

- Mato Grosso do Sul, Agnaldo Mendonça Alves;

- Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento;

- Santa Catarina, Aletea Vega Marona Kunde;

- Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa;

- Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

- Sergipe, Aline Marchesini Pinto;

- Pernambuco, Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

- Maranhão, Sandro Rogério Jansen Castro;

- Mato Grosso, Lígia Neves Azis Lucindo;

- Tocantins, Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

- Paraíba, Christiane Correa Machado;

- Alagoas, Luciana Paiva Barbosa;

- São Paulo, Rogério Giampaoli;

- Paraná, Rivaldo Venancio;

- Pará, José Roberto Peres;

- Amazonas, Umberto Ramos Rodrigues;

- Minas Gerais, Tatiana Alves Torres.