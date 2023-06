Governo não tem prazo para iniciar obras da ponte Salvador-Itaparica nem do VLT do Subúrbio

Apesar do recente decreto para desapropriação de área em Vera Cruz, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13), o governo da Bahia não tem ideia de quando iniciará as obras da ponte Salvador-Itaparica. Os impasses sobre obras de mobilidade também deixam em aberto o projeto do VLT do Subúrbio. Ambos os empreendimentos serão executados por empresas chinesas.

A declaração de inexistência de prazo para as duas obras foi dada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante entrevista, na manhã desta quarta-feira (14). Sobre a ponte em específico, o petista citou problemas com prazos cartoriais e ressaltou a “ajuda” do governo chinês para destravar os processos.

“Não temos previsão para o início da obra. Viemos da China em abril. Estamos em início de junho. Eu acho que nesse segundo semestre podemos ter novidades. Estamos em tratativas, o governo chinês está ajudando a gente. O presidente Lula dialogou com Xi Jinping [presidente chinês] para que possa facilitar pelo menos a dragagem da ponte”, declarou o governador.

Segundo Jerônimo, o VLT do Subúrbio está “no mesmo pacote”. Em fevereiro deste ano, a desativação dos antigos trens que atendiam a população da região completou dois anos.

Em abril deste ano, em viagem à China, Jerônimo chegou a participar de reuniões com representantes da CR20 e da CCCC, concessionárias responsáveis pela execução das obras. Apesar das tratativas e até mesmo da participação do presidente Lula (PT) na intermediação, pouco avanço se viu desde então. Tanto a ponte Salvador-Itaparica quanto o VLT do Subúrbio são figuras carimbadas nas propagandas do governo estadual.