Governo prorroga decreto e academias ficarão fechadas até 13 de março

Quem estava se planejando para voltar a malhar nesta segunda-feira (8), quando acabaria o decreto que mantém as academias fechadas, terá de refazer os planos. O Governo da Bahia prorrogou o decreto que mantém o fechamento destes empreendimentos por mais cinco dias.

Com a nova decisão, as academias só poderão reabrir no dia 13 de março. A medida é válida para todos os municípios da Bahia. Quando forem reabertas, as unidades só poderão oferecer atividades individuais, como musculação, esteira, bicicleta e afins. Atividades coltivas como aula de dança, boxe e spinning seguem proibidas por decreto até o dia 1º de abril.

As medidas visam conter o avanço da disseminação do coronavírus na Bahia.