Governo publica resultado da prova discursiva para escrivão e investigador da Polícia Civil

O governo do estado divulgou nesta sexta-feira (14) o resultado definitivo da prova discursiva para os cargos de escrivão e investigador da Polícia Civil. Também foi divulgada a convocação para a prova de títulos, para o procedimento de heteroidentificação e para perícia médica, etapas correspondentes aos mesmos cargos.

As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado, no Portal do Servidor e no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organiza o concurso.

A prova de títulos será feita de forma eletrônica, com envio dos documentos comprobatórios no site do IBF. O envio deve ser feito na próxima semana, a partir das 10h de segunda-feira (17) até às 17h de quarta-feira (19). Os candidatos devem observar as orientações previstas no edital de convocação, preenchendo o formulário e anexando imagens dos documentos em perfeitas condições e que permitam a leitura das informações com clareza. Apenas serão considerados títulos obtidos até a data de envio da documentação.

O procedimento de heteroidentificação se aplica aos candidatos habilitados nas duas primeiras etapas do certame, de acordo com a autodeclaração feita no ato de inscrição. A aferição será feita por comissão composta pela organizadora do certame, no dia 6 de novembro, em Salvador. Os candidatos devem conferir data, hora e local onde devem se apresentar no cartão de convocação, disponível no site do IBFC, a partir do dia 31 de outubro. É aconselhável comparecer com pelo menos 30 minutos da antecedência, observando o horário de Brasília, portando cartão de convocação e documento de identidade original.

A perícia médica – específica para os candidatos que se declararam com deficiência – será realizada nos próximos dias 31 de outubro e 4 de novembro, na sede da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, em Salvador. Os convocados devem observar dia e hora da apresentação, portando documentos originais (relatório e exames médicos) que comprovem sua condição de deficiente, documento de identificação com foto em bom estado de conservação e comprovante de vacinação contra a COVID-19 atualizado. É recomendado comparecer à sede da Junta Médica com pelo menos uma hora de antecedência. O parecer da perícia será informado na página do IBFC.

Lançado em abril, o certame oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador. Após a homologação, a Polícia Civil irá convocar os candidatos aprovados para realização de exames pré-admissionais e da investigação social e do curso de formação, como indicado em edital. Aqueles que estiverem aptos serão convocados para o curso de formação, promovido pela Polícia Civil.