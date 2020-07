Governo renova decreto que proíbe jogos de futebol na Bahia

O governo do estado renovou por mais sete dias o decreto que proíbe a realização de grandes eventos no estado - entre eles os jogos de futebol. Assim, as partidas seguem sem poder ser disputadas até o próximo dia 12 de julho.

Antes de ser renovado, o decreto que proíbe os jogos durante a pandemia do novo coronavírus tinha validade até essa segunda-feira (6). Apesar da medida, Federação Bahiana, clubes e autoridades seguem conversando sobre uma possível retomada das competições.

A tendência é a de que o Campeonato Baiano volte a ser disputado ainda no mês de julho. Existe ainda a expectativa de que Salvador abrigue também a Copa do Nordeste.

O torneio regional vai ser finalizado em sede única e as cidades mais cotadas para receber o torneio são Salvador e Fortaleza. Recife também estava no páreo, mas está praticamente descartada.

Nesta terça-feira (7), está prevista uma entrevista coletiva conjunta do prefeito de Salvador, ACM Neto, e Rui Costa, governador do estado. A expectativa é a de que novidades sobre o futebol sejam anunciadas.

Apesar do decreto que proíbe os jogos nos estádios baianos, em algumas regiões os treinos já foram liberados. Clubes como Bahia, Vitória, Bahia de Feira e Jacuipense já retomaram as atividades presenciais.

Até o momento a única definição para os clubes é em relação ao Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou que as séries A, B e C vão ter início entre os dias 8 e 9 de agosto. A entidade ainda analisa a situação da Série D.