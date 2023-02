Governo usa força e  ajuda na reeleição de Pacheco

As articulações do Planalto, que incluíram a oferta de cargos de segundo e terceiro escalão para atrair votos para a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deram o resultado esperado. A vitória sobre Rogério Marinho (PL-RN) consolida a base governista na Casa, afasta a possibilidade de a oposição comandar a pauta do Senado e tira força do ex-presidente Bolsonaro, no momento em que enfrenta desgastes provocados pelos atos antidemocráticos, revelações sobre os gastos no cartão corporativo e acusações de genocídio contra o povo Yanomami.

Com as urnas abertas, a contagem de votos deu 49 a 32 para o mineiro. Não houve abstenção. A campanha se acirrou nos últimos dias e ganhou status de terceiro turno entre Lula e Bolsonaro, com Marinho buscando votos por meio de bandeiras extremistas, a principal delas a de ataques ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, é um poder que ficou acima dos demais e cerceia a liberdade expressão dos parlamentares. Já Pacheco passou a ser defendido como um garantidor da democracia e contou com o trabalho de articulação do Executivo.

Já reeleito e fugindo da polarização, Pacheco fez um discurso de pacificador. “Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles. Polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada. pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Pacificação não significa omissão ou leniência. O Senado também precisa de pacificação para bem desempenhar funções”. Ele afirmou que vai atuar “para a união das instituições em torno do bem geral e para pacificação”. “A democracia está em pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo, não ao confronto. Vou me guiar pelo Estado Democrático de Direito. A essência da democracia deve ser esta, solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente”, afirmou.

Ao mencionar os atos golpistas de 8 de janeiro, Pacheco disse que “estão sendo superados, mas não serão esquecidos”. “Não podem e não vão se repetir. O recado que o Senado dá ao Brasil agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia”.

Pacheco afirmou que os 49 votos foram em torno do que ele esperava, e declarou que o próximo passo é “trabalhar muito”. Ele também confirmou que conversou ao telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a sua vitória contra o bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN). “O presidente Lula me deu parabéns. Agradeci”.

Logo após ser confirmado por mais dois anos no comando do Senado, Pacheco fez vários gestos de boa vontade com seus pares e disse que defenderá a independência da Casa e do Congresso “de modo firme e perseverante”. “Honrarei compromisso de garantir prerrogativas a senadores”, completou. Também disse que submeterá ao Parlamento “as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do País”.



Câmara: Arthur Lira tem a maior votação desde 1988

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi reeleito ontem para mais dois anos no cargo com a maior vantagem de votos na história desde a promulgação da Constituição de 1988. Dos 513 deputados, 464 escolheram Lira, que assume a condição de principal força política no Congresso com quem o governo Luiz Inácio Lula da Silva terá de manter diálogo. Empoderado, o político alagoano deu ao Centrão os principais postos de comando da Casa.

Na votação, o reeleito superou os 434 votos obtidos tanto por Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), em 1991, como por João Paulo Cunha (PT-SP), em 2003. Como mostrou reportagem do Estado de S. Paulo, Lira usou o cargo para distribuir recursos e benesses aos colegas. Só em benefícios foram

R$ 70 milhões, incluindo até mesmo aumento na ajuda de custo para deputado pagar aluguel em Brasília.

No discurso de vitória, Lira defendeu punição aos extremistas que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo em 8 de janeiro. Em contraposição ao discurso bolsonarista de defender intervenção militar, disse que quem faz o “poder moderador” na democracia é o Congresso Nacional.

Na chapa que montou, Lira deu mais protagonismo a seus aliados mais próximos. O Republicanos e o União Brasil acumularam a vice-presidência e a primeira-secretaria - que controla as despesas da Câmara. O PT tem a deputada Maria do Rosário (PT-RS) na segunda-secretaria, uma vaga de menor importância. O atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ficou com a segunda-vice-presidência. Dois deputados do Centrão, Júlio César (PSD-PI) e Lucio Mosquini (MDB-RO), ocupam a terceira e quarta secretarias.

O amplo apoio dá mais poder de barganha para Lira e o Centrão nas negociações com Lula para a aprovação de projetos. O governo vinha segurando as nomeações de apadrinhados por políticos à espera do resultado da eleição no Congresso. Lira agora será um dos principais interlocutores na indicação de cargos no Executivo.

Bastidores

A votação para a presidência do Senado e da Câmara foi o ponto alto, mas o dia também foi marcado pela posse dos parlamentares eleitos em outubro. Muitos tiraram fotos e apresentaram seus gabinetes em postagens nas redes sociais.

Michelle Bolsonaro atraiu os holofotes. A ex-primeira-dama, recentemente alçada a pré-candidata a presidência da República em 2026 pelo PL, foi ao Senado asssitir a posse da ex-minstra Damares Alves (PL-DF) e prestar apoio a Rogério Marinho.

Ela evitou a imprensa, mas quando questionada se o marido, o ex-presidente Bolsonaro, não volta ao Brasil por ter medo de ser preso, ela disse: “Não é ele que tem que ter medo de prisão”.

A eleição para a presidência do Senado e a construção da base do governo Lula mudaram a composição das bancadas na Casa. Até o momento, oito senadores já oficializaram ou se comprometeram a mudar de partido. O PSD terá três novas adesões e se tornará a maior bancada do Senado.