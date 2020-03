GP da Austrália de Fórmula 1 é cancelado por causa do coronavírus

O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 foi cancelado. A prova estava marcada para acontecer neste domingo (15), mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, acabou suspensa. Seria a primeira etapa da temporada.

O adiamento foi confirmado na noite desta quinta-feira (12) - manhã de sexta em Melbourne -, em decisão tomada em conjunto com dirigentes de nove equipes (a McLaren não estava), a organização do GP, a direção da categoria e oficiais da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Essas discussões concluíram com a opinião da maioria das equipes de que a prova não deveria ser realizada. A FIA e a Fórmula 1, com total apoio da organização do Grande Prêmio da Austrália (AGPC), tomaram a decisão de cancelar todas as atividades da F-1 para esse GP. Sabemos que é uma notícia decepcionante para os milhares de fãs e para aqueles que compraram ingressos, que serão reembolsados", anunciou a F-1, em comunicado.

De acordo com a FIA, torcedores que compraram ingressos serão reembolsados. Ainda não há informações sobre nova data para a prova da Austrália ao longo do ano.

A decisão pelo cancelamento aconteceu poucas horas antes do primeiro dia de treinos livres, que começariam às 22h de Salvador. Pesou o fato de um funcionário da McLaren ter testado positivo para o coronavírus e a equipe ter desistido de competir. Outras 12 pessoas que trabalham na escuderia e tiveram contato nos últimos dias com o colega contaminado estavam isolados, mas não apresentaram sintomas.

Antes de ser confirmado o adiamento, vários pilotos demonstram insatisfação com a realização da prova. "Estou muito, muito surpreso por estarmos aqui. Acho ótimo termos corridas, mas para mim é chocante estarmos todos sentados nesta sala", afirmou o hexacampeão Lewis Hamilton.