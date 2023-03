GR-Sport, a melhor versão da Toyota Hilux. Entenda por que

Picape média mais vendida no mercado brasileiro, a Hilux é produzida pela Toyota na Argentina. Da fábrica em Zárate, que fica 90 quilômetros a Nordeste de Buenos Aires, o utilitário é distribuído para toda a América Latina. São diversas configurações, que vão desde as com cabine simples e sem caçamba, até as cobiçadas versões topo de linha.



Entre as opções mais desejadas está a GR-Sport, configuração que foi lançada em 2018 e que agora chega à sua quarta edição. É um produto global, desenvolvido em parte pelos engenheiros da divisão Gazoo Racing da América Latina, mas que contou com a colaboração de equipes da Austrália, Japão e Tailândia.

Confira as primeiras impressões a bordo da picape

Para a linha 2023, além de melhorias na aerodinâmica, essa versão da Hilux apresenta plataforma evoluída com nova suspensão, freios recalibrados e maiores bitolas, na frente e atrás.



Depois de rodar em diversas situações e comparar com a opção SRX, posso afirmar que essa é a melhor versão da Hilux. E também a mais cara. O modelo, que começa a desembarcar nas concessionárias do Brasil a partir da segunda quinzena de abril, custa R$ 367.390. Ou seja, é R$ 30 mil mais cara que Hilux Conquest, a mais equipada antes dessa opção esportiva.

O que mudou

Parada, a Hilux GR-Sport impressiona. Sua estética é mais agressiva, com grade exclusiva, teto pintado de preto e alargadores nos para-lamas - que compensam as bitolas alargadas.

Nela, o santoantônio tem uma função diferente: atua como um aerofólio para direcionar o fluxo de ar, colaborando com a estabilidade. Foi batizado como Aero Sport Bar, ou barra esportiva aerodinâmica, em português.

O para-choque também é exclusivo, e é outro item que não é apenas estético: tem passagens de ar bem sutis nas laterais, para reduzir a turbulência na caixa de roda, também contribuindo com a estabilidade. A grade mais aberta otimiza o resfriamento do motor.

O interior do utilitário tem pegada esportiva e sete airbags Atualizada, a central multimídia tem tela de 9 polegadas O quadro de instrumentos tem grafismo diferente das outras versões Acabamento exclusivo para volante e pedaleiras A transmissão automática tem seis velocidades A picape foi avaliada em diversos tipos de piso na Argentina, onde é produzida e exportada para o Brasil

O interior do utilitário tem pegada esportiva e sete airbags Atualizada, a central multimídia tem tela de 9 polegadas O quadro de instrumentos tem grafismo diferente das outras versões Acabamento exclusivo para volante e pedaleiras A transmissão automática tem seis velocidades A picape foi avaliada em diversos tipos de piso na Argentina, onde é produzida e exportada para o Brasil

Há outras mudanças, como a introdução de freios a disco no eixo traseiro, item inédito no utilitário. Isso aumenta a vontade de guiar a GR-Sport, que também tem um tratamento esportivo no interior, com bancos e volante com acabamento exclusivo.



O motor é o mesmo 2.8 litros turbodiesel, com quatro cilindros em linha, mas com uma configuração do turbocompressor de geometria variável e intercooler que entrega 224 cv de potência e 55 kgfm de torque. Em outras versões ele rende menos: 204 cv e 50,9 kgfm.



O propulsor é acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades e que incorpora paddle shifts, o que reforça o espírito esportivo do veículo. O conjunto ainda é associado a uma tração 4x4 com acionamento eletrônico.



A plataforma apresenta uma bitola mais larga: são 14 centímetros extras na frente e 15,5 cm a mais na traseira. Com isso, os braços de suspensão foram estendidos e o eixo traseiro reforçado para suportar os diferentes tipos de terreno. A distância do solo foi aumentada em 2 cm para aprimorar o desempenho no off-road.

Como anda essa versão

Os testes realizados em San Juan, Noroeste da Argentina, contemplaram trechos urbanos, estradas, autódromo e pista off-road. No Circuito de Villicum, com pista nova, a GR-Sport apresentou maior estabilidade e capacidade de frenagem em relação a SRX.

Andando rápido na pista off-road, a suspensão melhorou bastante a rolagem da carroceria. A única situação que a picape apresenta desconforto é em pisos ruins para quem está no banco traseiro. Para resolver isso, seria necessário colocar carga na caçamba, afinal, é um utilitário com capacidade para 1 tonelada.

No lugar do santoantônio, foi instalado um Aero Sport Bar, ou barra esportiva aerodinâmica

Além da esportividade, a picape conta sete airbags, um deles dedicado aos joelhos do condutor, e uma novidade: nova tela de 9 polegadas para a central multimídia, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Pena que perdeu o botão rotativo para o volume. O sistema de som é da JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer.