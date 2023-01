Grade isola escadaria e adro da Basílica do Senhor do Bonfim

A Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, foi cercada com um gradil. Diferente dos anos anteriores, os devotos não vão poder acompanhar de perto a tradicional lavagem do adro da igreja.

Devoto se apoia em grade para fazer oração, distante do adro da basílica

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Apenas uma das laterias da igreja foi liberada para que os fiéis possam amarrar fitinhas e fazer pedidos. Sem poder se aproximar, muitos estão encostados na grade, coberta com um pano branco, para fazer suas orações.

Policiais estão nas escadarias do templo para evitar que as pessoas se aproximem do espaço.