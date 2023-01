Graer transporta paciente com pancreatite aguda após mal-estar na Ilha de Maré

Um paciente com pancreatite aguda foi transferido da Ilha de Maré, na Baía de Todos os Santos, para o Hospital Municipal de Salvador, no bairro de Cajazeiras, por uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. O transporte aconteceu na tarde de terça-feira (10), quando a vítima passou mal.

Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Wolney Anderson Santos de Almeida, o transporte do paciente durou cerca de uma hora. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência acompanhou o paciente de 45 anos até a unidade hospitalar.

No último ano, a unidade especializada da PM realizou 48 transportes aeromédicos de pessoas que precisavam chegar rapidamente até o atendimento hospitalar.