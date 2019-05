Gramado está entre as cidades favoritas para o turismo em 2019

Gramado, está entre as cidades brasileiras favoritas entre os viajantes em 2019, segundo o clube de viagens programadas RDC Férias.

Quem comemora com a notícia são os hotéis em Gramado, além do comércio como bares, restaurantes e todas as atrações turísticas da cidade gaúcha. Só para a programação de páscoa, eram esperadas 400 mil pessoas. Gramado também entra no favoritismo dos turistas como destino no inverno e na época do natal com o festival “Natal Luz”.

Outros destinos domésticos que aparecem são Fortaleza e Fernando Noronha. Os destinos internacionais favoritos dos brasileiros para visitar este ano são Portugal, em primeiro lugar, e Estados Unidos, que aparece em segundo. Os parques de Orlando e as compras em Miami são os principais motivos dos brasileiros para a terra do tio Sam.

De volta para o Brasil, Fortaleza é atrativo não só por suas praias, como também por ter um dos principais parques aquáticos do Brasil: o Beach Park. Com a entrada do inverno, vale a pena entender o porquê que Gramado está na lista. Reserve hotéis antecipadamente, pois a época, assim como o natal, é entre os mais cheios de turistas na cidade.