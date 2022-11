Gramado vira alvo de críticas de jogadores em vitória da Seleção

O Brasil suou muito para vencer a Suíça por 1 a 0 e garantir, antecipadamente, a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Além do bloqueio defensivo do time suíço, os jogadores brasileiros tiveram um outro obstáculo nesta segunda-feira (28): o gramado.

O estádio, inovador pela estrutura metálica fundamentada em 974 conteiners (por isso, o nome), parece ter sofrido com a sequência de jogos, já que Brasil 1 x 0 Suíça foi o quarto jogo, em sete dias, recebendo jogo dia sim, dia não.

O meia Bruno Guimarães, acionado no 2º tempo na vaga de Fred, afirmou que o gramado atrapalhou bastante. “Tava ruim, não estava como a gente esperou. Bolas que, normalmente, a gente joga de um toque, tínhamos que dominar, já perdíamos um tempo”, pontuou o meio-campista enquanto mostrava as travas da chuteira ainda com resquícios do gramado.

Bruno não fui o único. O lateral-esquerdo Alex Telles, também acionado na parte final do jogo, também se queixou: “Estava um pouco estranho mesmo. A gente notou no aquecimento, a gente viu que a bola estava mais viva, correndo muito. E também a gente não sentiu tanta segurança em mudança de direção. Mas, se estava ruim para nós, tava ruim para eles também”, ponderou.

A seleção brasileira, provavelmente, volta a jogar no mesmo estádio nas oitavas de final do mundial, basta confirmar a primeira colocação do grupo G. Até lá, o Estádio 974 ainda recebe dois jogos da fase de grupos, com um dia apenas de intervalo entre eles. Antes da possível partida do Brasil pelas oitavas, o gramado terá dois dias de descanso.