Grammy 2022: Silk Sonic, Jon Batiste e Olivia Rodrigo são os grandes vencedores

Os destaques da noite de premiação ficaram para o cantor Jon Batiste, para o duo Silk Sonic e para a cantora Olivia Rodrigo. Indicado em 11 categorias, Batiste levou para casa cinco gramofones, incluindo melhor clipe, com a música Freedom, além de levar para casa o prêmio mais importante da noite, o de álbum do ano.

Já o duo Silk Sonic, formado pelos artistas Bruno Mars e Anderson .Paak, venceu nas quatro categorias em que concorria. Os parceiros levaram para casa os prêmios de gravação do ano, música do ano, performance R&B e música R&B por Leave the Door Open.

A cantora Olivia Rodrigo se destacou vencendo em três das dez categorias principais, cujos prêmios são dados durante a premiação transmitida pela TV. Olivia levou os gramofones de artista revelação, melhor performance solo pop e melhor álbum vocal de pop.



Homenagens

A homenagem póstuma, tão comum às premiações, teve a lembrança, principalmente, do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto em um quarto de hotel no último dia 25. Durante sua apresentação, a cantora Billie Eilish também homenageou o músico.



A cantora Marília Mendonça também foi lembrada. Sua foto apareceu no telão durante a homenagem, que também lembrou de nomes como Charlie Watts, Young Dolph e Vicente Fernández.

Além da apresentação de Billie Eilish, a noite contou com a presença no palco de diversos nomes. Entre eles BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Lady Gaga, que cantou jazz. A cerimônia do Grammy foi apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Anitta exibiu nas redes sociais o look da festa pós-Grammy (reprodução Instagram)

Anitta se apresenta em festa pós-Grammy e explica ausência na premiação

A cada dia que passa, Anitta alcança novos patamares em sua carreira internacional. Desta vez, a cantora foi convidada para se apresentar em uma das festas pós-Grammy, em Las Vegas (EUA), e cantou os hits Boys Don't Cry e Envolver, esta última a levou ao Top 1 do Spotify Global.

A brasileira ainda representou o Brasil ao cantar Rave de Favela Uma das outras atrações da mesma festa foi o duo Silk Sonic, composto por Bruno Mars e Anderson .Paak, que venceu quatro categorias no Grammy, incluindo a de Música do Ano, com Leave The Door Open.

Apesar da apresentação na festa, Anitta não compareceu à maior premiação do mundo da música e foi questionada pelos fãs nas redes sociais. Antes da cerimônia, a cantora publicou no Twitter "Meu Deus, como vou cantar hoje senhor" e recebeu a sugestão de um fã para entrar de penetra no evento.

No entanto, ela explicou que foi convidada, mas que não tinha "sobrevida para levantar cedo", devido à sua festa de aniversário celebrada na noite de sábado (2), em Las Vegas.

Nas respostas da publicação, os fãs criticaram a decisão de Anitta não comparecer ao Grammy. "Como que tu diz na nossa cara que não foi para a maior premiação de música do mundo porque estava de ressaca e indisposta?", questionou uma seguidora. "Esperamos o look de milhões da gata no red carpet, recebemos ela de ressaca", comentou outro.

Confira a lista de vencedores nas principais categorias:

Artista revelação

Olivia Rodrigo

Canção do ano

Leave The Door Open - Silk Sonic

Melhor performance solo pop

Drivers license - Olivia Rodrigo

Melhor álbum vocal de pop

Sour - Olivia Rodrigo

Melhor álbum de R&B

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Melhor música de rap

Jail - Kanye West featuring JAY-Z

Melhor performance de rap

Family Ties - Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Melhor álbum country

Starting Over - Chris Stapleton

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Gravação do Ano

Leave The Door Open - Silk Sonic

Álbum do ano

We Are - Jon Batiste