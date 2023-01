Granada, colete e drogas são apreendidos em condomínio de Feira de Santana

Uma granada, colete à prova de balas, maconha e cocaína foram encontrados dentro de uma mochila por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), na madrugada desta quarta-feira (11), no condomínio Alto do Rosário, na rua de Itatiaia, em Feira de Santana.

Uma equipe realizava rondas na região do condomínio durante Operação Aeroleste e recebeu uma denúncia de que suspeitos estavam escondendo uma mochila dentro de um prédio do conjunto popular.

“Encontramos a bolsa embaixo da escada do edifício. Dentro havia uma granada, colete e drogas. Os suspeitos não foram encontrados”, informou o comandante da 66ª CIPM, major Joilson Lessa. Os materiais foram encaminhados para a Central de Flagrantes (CF) de Feira.

Mais cedo, na mesma operação, o PETO encontrou um homem com volume na cintura no bairro de Mangabeira e um revólver