Granada e drogas são encontradas no bairro da Mata Escura

Uma granada e drogas foram apreendidos na tarde desta terça-feira (18), após os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (Coe) realizarem ações investigativas no bairro da Mata Escura, em Salvador.

Os criminosos, ao avistarem a polícia, deixaram o explosivo e porções de maconha, crack e cocaína para trás.

“Ao chegarmos à diligência, nos deparamos com os criminosos, que efetuaram disparos de arma de fogo contra nossas equipes, ao fugirem, eles abandonaram o artefato explosivo e os entorpecentes. A COE realizou todo o procedimento de isolamento da área mantendo toda a segurança local, e recolheu a granada para perícia”, explicou a coordenadora da 1ª DH/Atlântico, delegado Pilly Dantas.

As unidades seguem em incursões no bairro para localizar e prender os autores. Quem souber informações, basta entrar em contato com o Disque Denúncia 181, o sigilo é garantido.