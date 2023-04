Granada, morte e tiros: moradores de Tancredo Neves e Arenoso vivem clima de terror

Os moradores de Tancredo Neves e Arenoso vivem um clima de tensão desde a madrugada desta quinta-feira (6). Um intenso tiroteio assustou os moradores e diversas cápsulas ficaram espalhadas pelas ruas. Uma granada também foi deixada na rua.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens apontados como traficantes foram mortos durante confrontos entre as organizações criminosas. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 23ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um grupo de homens armados efetuando disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Buracão.

Com o apoio da Rondesp Central, eles realizaram rondas, sendo encontrados dois corpos no Arenoso. Os PMs isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia e remoção do corpo.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Patamo do Batalhão de Choque, da 23a CIPM, da Rondesp Central e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam ações na região. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas estão sendo ouvidas pelas forças de segurança.

O patrulhamento na região foi reforçado por tempo indeterminado. Por causa da violência, os ônibus deixaram de circular na região e transitam até o conjunto Arvoredo.

A SSP orienta que informações sobre os criminosos envolvidos no confronto podem ser enviadas, de forma sigilosa, para o Disque Denúncia da SSP, através do telefone 181.