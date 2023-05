Grand Premium Brisa sobe de categoria em momento importante para Costa do Sauípe 

Mudanças em infraestrutura, serviço e gastronomia realizadas em duas etapas ao longo dos últimos quatro anos ampliaram a experiência dos hóspedes do Grand Premium Brisa, um dos resorts de mais alto padrão de Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. O empreendimento hoteleiro acaba de ser apresentado ao mercado, justamente quando o complexo gerenciado pela Aviva anunciou o retorno dos grandes eventos, comandados por atrações de peso, como o cantor Bell Marques, e outros nomes da cena nacional.

"Costa do Sauípe vive um novo momento muito importante", afirma Alessandro Cunha, CEO da Aviva. "O investimento de cerca de R$ 100 milhões no complexo desde que a Aviva o assumiu, em 2018, já nos trouxe ótimos resultados e tanto a inauguração do Grand Premium Brisa quanto o anúncio dos novos shows coroam essa fase”, celebra o executivo.

Além de áreas exclusivas do Grand Premium, os hóspedes do resort têm acesso às piscinas e áreas comuns de todas as outras alas - Terra e Mar, na categoria Sauípe Resorts; e a Sol, na categoria Premium –, além de benefícios na Vila Nova da Praia e na Quermesse da Vila, áreas temáticas que representam o centrinho de uma cidade pequena e um parque de diversões no interior.

A nova experiência no Grand Premium Brisa já pode ser percebida no momento da chegada, quando hóspedes são recebidos com música suave e brasileira, serviço de oshibori – toalhinhas de mão frescas e perfumadas – e cheiro de alfazema, além de água de coco e águas aromatizadas.

(Foto: divulgação)

Gastronomia

Além de ter uma exclusiva piscina de borda infinita, o destaque do "retrofit" do resort fica por conta da gastronomia: o cardápio é baseado na cultura brasileira e tem diversas opções de pratos. Sem falar nas programações temáticas no restaurante Ô Mainha, com uma noite portuguesa, passando por menus com influência indígena e de outras culturas, como africanas e europeias, finalizando com uma noite de culinária baiana.

Outro exemplo, desta vez para as crianças, é o “Bom Dia Animado”, com a passagem de personagens da Turminha da Zooeira – grupo de animais animados que promovem entretenimento educativo – pelo restaurante, com muita música e diversão.

(Foto: Raul Aragão/divulgação)

Além das refeições no lugar, o hotel oferece serviços gastronômicos no bar da piscina, com especialidades baianas e itens em ilhas temáticas, com frutos do mar e carnes nobres, coquetéis e petiscos. Um serviço volante também serve pratos especiais no restaurante e petiscos e picolés na piscina.

Destaque para o chá da tarde, que, todos os dias, é servido no lobby, próximo ao Costeira Lounge Bar, onde hóspedes podem desfrutar de mais de 15 opções de novos coquetéis assinados pela APTK, com receitas desenvolvidas pelo mixologista Alê D’Agostino, um dos mais reconhecidos na alta coquetelaria nacional, disponíveis no sistema all inclusive.

Suítes

O resort oferece 198 suítes seguindo uma decoração tropical, equipadas com cama king size, edredom macio e travesseiros com diferentes texturas, densidades e alturas, além de banheiros amplos e amenities com mensagens acolhedoras – características da hospitalidade baiana – em suas embalagens. Toda a sinalização do complexo, inclusive, segue a comunicação afetuosa e informal.

A Brinquedoteca e a Copa da Família são ambientadas com o tema marinho e colorido, a convite da baleia Léia e da tartaruga Marina, da Turminha da Zooeira, e contam com materiais naturais e sustentáveis e paredes criativas. Além disso, um fraldário com itens de higiene fica à disposição na área da piscina.

Grandes eventos

Outra mudança anunciada neste primeiro semestre de 2023, em evento que contou com a presença dos principais parceiros da Aviva do setor de turismo, foi o retorno dos grandes eventos à Costa do Sauípe, trazendo o destino de volta à agenda nacional ao longo do ano.

(Foto: Raul Aragão/divulgação)

Em parceria com a produtora baiana Oquei Entretenimento, o empreendimento confirmou que, neste ano, uma agenda de shows de pequeno, médio e grande portes acontecerá. São aguardados artistas como Bell Marques e outros nomes, que serão anunciados em breve.



