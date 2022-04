Grande Rio é a campeã do carnaval 2022 do Rio

A Acadêmicos do Grande Rio é a grande campeã do carnaval 2022 no Rio de Janeiro. A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, falou sobre Exu, que abriu os caminhos para o primeiro título da história da escola. Há quase 30 anos no Grupo Especial, a Grande Rio já tinha sido vice-campeão quatro vezes (a última foi em 2020). Além da Tricolor, a Beija-Flor, Viradouro, Vila Isabel, Portela e Salgueiro vão para o Desfile das Campeãs. Já a São Clemente foi rebaixada.



“O enredo tem um conjunto de importâncias. A principal delas é desconstruir os estereótipos negativos que foram atribuídos devido a esse processo de racismo religioso à divindade Exu, que é uma divindade múltipla e viva. Mas foi incorporada por todos na Avenida”, disse Leonardo Bora, um dos carnavalescos da Grande Rio.

"O enredo é a desmistificação de Exu, é falar essa verdade do povo de Caxias, vendo a grande Rio ser campeã. Caxias é o lugar do Rio de Janeiro com maior número de terreiros de candombé e de umbanda. A Grande Rio quando fala da verdade, a verdade não mente!", disse Arlindinho Cruz, um dos autores do samba-enredo.

Além de desmistificar Exu e negar a ligação equivocada com o demônio, a Grande Rio mostrou que o orixá está ligado à transformação. Para isso, Caxias contou a história de figuras excluídas, como Bispo do Rosário, Estamira e Stela do Patrocínio. Eles transformaram lixo em arte e em modo de sobrevivência.

Logo na comissão de frente, o ator Demerson D’alvaro se destacou com a personificação de Exu, escalando um imenso globo e chegando ao “topo do mundo”, onde se banqueteou com seu padê — as oferendas.

O ator Demerson D’alvaro se destacou com a personificação de Exu na comissão de frente (reprodução)

A escola, como de costume, trouxe famosos como Monique Alfradique (representando uma faísca), Bianca Andrade (look inspirado em Joãozinho Trinta), Pocah, David Brazil, Gil do Vigor e a rainha de bateria Paolla Oliveira (Pomba-Gira, a representação feminina de Exu).

Exu também veio representado nos grupos de bate-bolas, nos afoxés e nas folias de reis e no bloco Seu Sete da Lira, que desfilava pelas ruas do Rio. Para isso, não faltaram performances em todas as alegorias e nas alas.

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola, e outros famosos também comemoraram nas redes sociais o título de campeã da escola.