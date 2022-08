Grande show do Criança Esperança marca ponto alto da campanha

O grande dia chegou. Logo mais, depois da novela Pantanal, vai ao ar o show que marca o ponto alto da 37ª edição do Criança Esperança, reunindo artistas dos mais variados estilos que toparam vestir a camisa e fortalecer essa mobilização em prol da educação das crianças e jovens do Brasil. Com um line-up poderoso e feats nunca vistos, o espetáculo celebra a diversidade da nossa música e a união do país em torno de uma causa tão justa.



“O show do ‘Criança Esperança’ vem com um line-up digno de festival. Um mix de sucessos atuais e clássicos musicais vai divertir e emocionar o público. Reunimos a dupla Gabriel Sater e Guito com Ivete Sangalo, num cenário mágico do Pantanal. Temos a bailarina Ana Helvya, beneficiada pelo projeto, viajando pelo Brasil ao som do hit “Dançarina”, de Pedro Sampaio. Gloria Groove, Rebecca, Liniker, Djonga, Ludmilla, L7nnon, Junior Lima, Toni Garrido, Péricles, Dilsinho, Carlinhos Brown, Pabllo Vittar, Duda Beat e Gaby Amarantos completam esse timaço, além de um elenco estelar atendendo as ligações do supermesão: Regina Casé, Fernanda Torres, Jade Picon, Ailton Graça, P.A, Ary Fontoura e muito mais”, resume a diretora artística Antonia Prado.



O diretor executivo Rafael Dragaud destaca o reencontro com o público depois de dois anos e celebra as novas parcerias: “Esse ano marca a volta do show com o público, graças ao avanço do controle da pandemia, o que vai permitir também aos artistas um encontro presencial menos limitante, mais próximo. Então, a gente volta com parcerias, muitas delas inéditas. Maria Bethânia, por exemplo, nunca esteve no ‘Criança Esperança’ e é uma honra para gente tê-la, o que demonstra que o projeto está vivo, atraindo artistas dos mais diversos estilos, empolgados em contribuir com a causa”, festeja.



Ludmilla, L7nnon e a Orquestra da Maré formam uma parceria imperdível com um setlist que promete não deixar ninguém parado, incluindo as canções Gratidão, Socadona, Maldivas e Desenrola. “É sempre com muita alegria que eu recebo o convite do ‘Criança Esperança’ porque sei a importância e o alcance que o projeto tem na vida e, principalmente, na educação de tantas crianças e jovens do nosso país. E poder fazer o que eu mais gosto, que é cantar, em prol de uma causa tão importante, com um grande amigo como o L7nnon então, é ainda mais prazeroso”, celebra Ludmilla.



Pabllo Vittar, Gaby Amarantos e Duda Beat fazem parte dessa grande festa e vão cantar a música Brasil, famosa nas vozes de Cazuza e Gal Costa. “O convite para participar me deixou muito alegre e muito feliz, não só porque vou cantar com duas cantoras incríveis que eu admiro muito, Pabllo Vittar e Gaby Amarantos, mas pelo fato de fazer parte dessa corrente e ser mais uma agente de transformação, de levar esperança para a vida das pessoas e para todo mundo que acredita nesse projeto, e ser voz da minha geração para estimular as pessoas a doarem para quem realmente está precisando”, conta Duda.



Para o apresentador Marcos Mion, a noite será de grandes emoções: “Sempre assisti ao Criança Esperança e já me emocionava vendo do sofá de casa. Na minha chegada na Globo, no ano passado, a minha primeira participação na emissora, minha primeira aparição, foi no Criança Esperança, antes mesmo da estreia no Caldeirão. Apresentar o evento agora, além de marcar este meu primeiro ano na casa, me dá a honra de estar à frente de uma das iniciativas sociais mais relevantes do país. Já sei que a emoção vai ser forte!", afirma.



Confira o line-up completo do show do Criança Esperança: Ana Karina, Carlinhos Brown, Dilsinho, Djonga, Duda Beat, Gaby Amarantos, Gabriel Sater, Glória Groove, Guito, Ivete Sangalo, Júnior Lima, L7nnon, Liniker, Ludmilla, Maria Bethânia, Miguel Vicente, Orquestra da Maré, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Péricles, Rebecca, Timbaladies, Toni Garrido, Xarope MC e Zeca Pagodinho.