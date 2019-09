Graphic novel explora Salvador futurista e discute rumos dos espaços urbanos

Dos trajetos que costumavam percorrer juntos, de carro, por Salvador, chamavam atenção da ilustradora Amine Barbuda e do escritor Igor de Albuquerque as edificações históricas em contraste com as recentes construções. O olhar curioso (e por vezes espantado) dos dois foi o pontapé para começarem a dar forma à graphic novel "-13, -38: Amanhã de Novo", que será lançada neste sábado (31), no Espaço Coaty (Ladeira da Misericórdia), às 17h, com entrada gratuita.

A programação conta com discotecagem e projeções mapeadas de DJ Anihaze, além da presença dos autores, autografando os exemplares e batendo um papo com o público. O lançamento marca o encerramento da Exposição Interativa InstruMentes, que segue aberta ao público até domingo. O livro estará à venda por R$ 50.



A história é breve, contada em apenas 34 páginas, e para mergulhar nela é preciso certo esforço e envolvimento do leitor. Afinal, como é comum nas ficções científicas uma uma realidade paralela é contruída, e tudo se dá de forma dispersa, alusiva ao que se processa de verdade. Como nesse trecho presente no início da obra: "As pessoas em nosso centro deixarão voluntariamente as dimensões alt quando compreenderem que as plantas são o verdadeiro paradigma da imersão".

"Nós somos os famosos nerds eruditos, que nos encontramos na vida. Conversávamos muito sobre quadrinhos e ficções cientificas, e a gente quis trazer isso para Salvador através dos desenhos e da literatura", explica Albuquerque sobre a amizade que deu origem ao livro.

Todo processo foi rápido: durou pouco menos de dois anos - o projeto foi finalizado em cerca de nove meses. "Igor já tinha algumas ideias na cabeça, e eu já tinha desenhos desenvolvidos no cenário distópico de uma Salvador futurista", conta Amine Barbuda, que também é formada em Arquitetura e Urbanismo.

Os autores da graphic novel "-13 -38: Amanhã de Novo", Igor de Albuquerque e Amine Barbuda (Foto: Reprodução)

Questão central do quadrinho, o futuro dos espaços urbanos norteia inclusive a escolha do título; nele, a cidade, que não se chama mais Salvador, é referida como -13, - 38 (coordenadas geográficas). De acordo com os autores, o objetivo foi desenvolver um enredo nem distópico, nem utópico, evitando assim os lugares comuns do gênero. "Talvez esse livro tenha nascido nas caronas, porque a gente passava vendo os absurdos arquitetônicos e começávamos a pensar soluções. O roteiro veio desses comentários, dessa preocupação estética", comenta Albuquerque.

Para Barbuda, uma relação de amor e pavor. "A gente questiona a qualidade dessas obras grandiosas, que afetam a modibilidade, e deixam a cidade mais cinza. Nos preocupamos com o que a gente está entregando para as gerações futuras, e no livro, nosso desejo é expresso na possibilidade de uma cidade muito mais verde, um mundo muito menos populoso, uma cidade com o nível do mar recuperado", detalha Barbuda, ao lembrar que Salvador sofreu vários aterros na década de 30, durante a gestão de J. J. Seabra.

Livro explora futuro dos espaços urbanos (Foto: Reprodução)

Essa e outras histórias também são lembradas ora através de seus desenhos, ora através dos balões. "O desafio foi mesmo construir uma narrativa gráfica, porque eu já tinha um quê de cidade muito grande nos meus desenhos, é algo que eu domino", conta descrevendo a organicidade do processo, que foi possível também graças ao roteiro e a uma pesquisa em dezenas de filmes e centenas de fotografias.

A trama se desenvolve em torno do cotidiano de Clarissa Huang, uma mulher de ascendência chinesa e afro-brasileira. Nas 24 horas em que a narrativa se passa, o leitor acompanha um dia comum da vida dessa personagem que lida com temas como o impacto das tecnologias no futuro da humanidade, o impasse filosófico das realidades virtuais e as reconfigurações da história e das artes - Huang trabalha com a poesia do século XVII de Gregório de Mattos.

Diversos espaços do Centro Histórico podem ser encontrados nas ilustrações, como o Espaço Coaty, onde será lançado o livro, e que na trama é a casa onde reside a protagonista. O espaço foi projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) na década de 1980. "Um dos conceitos que a gente teve mais carinho e cuidado nesse futuro foi a integração dos espaços urbanos á natureza. construção harmônica entre meio ambiente, pessoas e cidade", destaca.

"-13, -38: Amanhã de Novo" tem financiamento da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, através do edital Gregórios. O lançamento conta com a parceria do projeto Instrumentes, financiado também pelo edital.

História é protagonizada por Clarissa Huang, jovem de ascendência chinesa e afro-brasileira (Foto: Reprodução)