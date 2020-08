'Gratidão por tudo', diz Flávio, vendido pelo Bahia por R$ 8 milhões

O Bahia confirmou neste sábado (22) a venda do volante Flávio para o Trabzonspor, da Turquia por 1,2 milhão de euros o que, na cotação atual, chega a aproximadamente R$ 8 milhões.

Flávio foi contratado pelo Esquadrão no início da temporada 2018 e, inicialmente, iria para o elenco sub-23. O jogador, porém, não chegou a disputar jogos pela equipe e foi direto para o profissional. Com a camisa azul, vermelha e branca, ele disputou 95 partidas e não marcou gols. Este ano, era titular da equipe do técnico Roger Machado e um dos principais jogadores do elenco.

Agora, o comandante conta com Gregore, Ronaldo, Elton, Edson, Jadson e Ramon como alternativas para a posição. Nos jogos contra Bragantino e São Paulo, que Flávio não disputou por estar envolvido na negociação, o treinador optou pelos dois primeiros para formar a dupla de volantes.

No Instagram, Flávio comentou a postagem do Bahia que noticiou a sua saída e agradeceu pela oportunidade.