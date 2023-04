Grau Técnico Fonte Nova realiza III Feira de Empregabilidade

Oportunidade no Mercado de Trabalho. Esse é o objetivo, principalmente para os jovens que buscam o primeiro emprego. Para ajudar nessa missão, o curso Grau Técnico, unidade da Fonte Nova, vai realizar, no próximo dia 19 (quarta-feira), entre 8 e 17 horas a 3ª edição da Feira de Oportunidades. O evento está sendo organizado pela Agência de Emprego da instituição de ensino, com estrutura organizadas pelos alunos do curso de Administração e Logística, com apoio da instrutora Daniela Andrade.

A Feira, que será aberta ao público geral, contará com a participação de empresas para recebimento de currículos, serão realizados cerca de 300 cadastros para vagas de emprego e estágio, incluindo Jovem Aprendiz. Além disso, os participantes terão à disposição apoio para confecção dos CV’s e palestras, como “seis passos para transformar seu Linkedin”, “SIMM para empregar” e “Como estruturar o seu currículo”.

Outros serviços também estarão à disposição, como teste des glicose, tipagem sanguínea, oficinas de sinais vitais – com apoio do Hemoba - e primeiros socorros, colocação do DIU e palestras sobre planejamento familiar.

Segundo a coordenadora da Agência de Empregos do Grau Técnico Fonte Nova, Tereza Brito, o objetivo da feira, já na sua terceira edição, é agir como facilitadora de oferta de emprego e estágio, tanto para os alunos da instituição, como para a comunidade, através da parceria com empresas e órgãos públicos.

“Vamos também aproveitar a oportunidade para, através de palestras, dar uma visão panorâmica da nossa realidade socioeconômica, além de outros serviços sociais promovendo assim crescimento pessoal e profissional para todos”

A Feira contará com a participação de parceiros como o SIMM, Ciee, RHVitae, Habilita RH, IEL, Direcionar Rh, Sui Geners, Instituto Captar, Competri Contabilidade, Grow RH, Head Estagio, Cide RH e Cepa.

Serviço

O quê: III Feira de Empregabilidade

Onde: Grau Técnico Fonte Nova (ao lado da Arena Fonte Nova, Rua Professora Afrísia Santiago, Nazaré, próxima a Estação do Metrô Campo da Pólvora)

Data: 19 de abril

Horário: das 7 às 17 horas

Acesso: gratuito

Mais informações: Tereza Brito (71) 99190-0992