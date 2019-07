Gravado em Salvador, DVD de Luan Santana será lançado no Globoplay

Gravado em Salvador no mês de maio, o novo DVD de Luan Santana será lançado, com exclusividade, no Globoplay. O álbum, intitulado "Viva", marcará a primeira vez que um conteúdo audiovisual de música inédito integrará o catálogo da plataforma. O projeto estará disponível a partir do dia 23 de agosto, através de uma parceria com a Som Livre.

Além do show completo, que aconteceu no Parque de Exposições para um público de mais de 20 mil pessoas, o Globoplay terá detalhes do projeto, da montagem, bastidores, curiosidades e entrevistas. Tudo ficará na categoria "música", que será aberta por Luan.

A primeira faixa do DVD, aliás, já está disponível - e, inclusive, foi considerada a mais tocada em um lançamento em todas as rádios do Brasil. No YouTube, o clipe passa de 17 milhões de visualizações.