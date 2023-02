Grávida dá à luz antes de morrer soterrada em escombros de terremoto na Síria; veja

Uma mulher grávida dá à luz enquanto estava soterrada sob os escombros de uma construção que desabou na cidade de Jenderes, na Síria, após um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país e a Turquia na segunda-feira (6).

A bebê recém-nascida foi resgatada, mas a mãe acabou perdendo a vida após ser atingida pelos escombros. O vídeo do resgate viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um socorrista é visto saindo do meio dos escombros com a criança nas mãos.

“Estávamos procurando por Abu Rudayna [apelido do pai da criança] e sua família. Primeiro encontramos sua irmã, depois sua esposa, depois Abu Rudayna, eles estavam juntos um contra o outro”, disse a France-Presse Khalil Sawadi, um parente da família.

Durante as buscas, eles ouviram barulhos e acabaram encontrando a bebê, que ainda estava ligada à mãe pelo cordão umbilical. A bebê foi levada para um hospital na cidade vizinha de Afrin, onde foi colocada em uma incubadora e recebeu vitaminas.

“Ela chegou com os membros dormentes por causa do frio, sua pressão arterial havia caído. Prestamos os primeiros socorros e a colocamos sob perfusão porque ela ficou muito tempo sem ser alimentada”, disse Hani Maaruf, o médico que atendeu a bebê.

Ainda segundo o médico, a menina está com hematomas, mas seu estado de saúde é estável.