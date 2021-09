Grávida de gêmeas, Nanda Costa posta foto com a mãe e irmã: "Valeu Deus" 

A atriz Nanda Costa compartilhou, neste domingo (26), uma foto em família. Grávida de gêmeas, de sua relação com a cantora baiana Lan Lan, a atriz posou com a mãe e a irmã tocando o 'barrigão' de oito meses. "Eu, minha irmã, minha mãe e minhas filhas. Valeu Deus", escreveu Costa na publicação no Instagram.



Nos comentários, as três ganharam muitos elogios, especialmente Patrícia Costa Campo, mãe de Nanda. "Só vejo irmãs! Todas lindas e poderosas", escreveu uma seguidora. "Que mãe é essa? Parece irmã! Lindas", escreveu outra.Na sexta-feira (24), Nanda completou 35 anos e compartilhou um vídeo dançando ao som de "Baleia da Sé", da banda Moinho, grupo da esposa. Nos Stories do Instagram, a atriz também compartilhou imagens de sua mãe cuidando das roupas das netas."Vovó está passando o enxoval, roupinha da maternidade das meninas", diz Nanda, enquanto mostra a mãe. A atriz também mostrou Lan Lan cozinhando neste domingo. "Está fazendo o quê, meu amor?", pergunta Nanda à Lan Lahn, que responde: "Caruru para Cosme e Damião, que amanhã é dia deles".