Grávida de nove meses, modelo termina casamento com Eder Militão

Grávida de nove meses, a modelo Karoline Lima confirmou que seu casamento com o zagueiro do Real Madrid Eder Militão chegou ao fim. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano e aguardam a chegada da filha do ex-casal, Cecília. A desconfiança do término do relacionamento surgiu após os dois apagarem as fotos juntos nas redes sociais, apesar de continuarem se seguindo. A modelo confirmou a informação à revista Quem.

O casamento de Militão e Karoline já vinha passando por uma fase turbulenta desde o final da temporada, no fim de maio. Na época, a influencer revelou que o zagueiro do Real e da seleção brasileira havia viajado para Miami para curtir as férias ao lado de outros atletas do clube espanhol. Ela chegou a publicar um vídeo onde ironizava a viagem do então marido, mas depois apagou.

"Vocês perguntam onde estou, e como vocês podem ver, estou em Madri. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito, você encontra ele nas melhores baladas de Miami", disse Karoline na época.

Após a viagem para os EUA, Eder Militão voltou a ser assunto por conta de uma visita que fez aos seus familiares no Brasil durante o São João. O zagueiro foi curtir os festejos juninos em Sertãozinho, interior de São Paulo, sua cidade natal. Fãs criticaram a postura do jogador de, mais uma vez, ter deixado a esposa sozinha no nono mês da gestação.

Segundo publicação da modelo, ela teria tentado manter o relacionamento após seu retorno para Madri. Mas chegou a conclusão que não daria mais certo. "Estou passando aqui para tranquilizar vocês, dizer que sou forte pra caramba e a Cecília é mais forte ainda. Para dar uma satisfação para vocês, depois que ele [Militão] voltou de viagem eu o procurei, tentei resolver as coisas, tentei consertar e continuar, mas chegou em um ponto em que eu realmente vi que não ia mais rolar como um relacionamento amoroso e decidi terminar", declarou.

Durante o período em que Militão esteve fora, Karoline chegou a ir a um hospital em Madri por um possível trabalho de parto. Mas descartou a possibilidade.

"Eu tô em casa, tá? Tô de repouso. E não estou sozinha. Na verdade, eu nunca mais vou estar sozinha. A Pri e a Bruna (amigas) estão me ajudando caso a Ceci queira realmente dar as caras. Eu sempre compartilhei minha vida com vocês, dessa vez, lógico, não seria diferente", afirmou.