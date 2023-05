Grávida morre afogada após barco virar no Rio Jacuípe

Uma mulher grávida mroreu afogada na tarde do domingo (14), depois do barco em que estava virar no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.

Cristiane Santana de Freitas, de 40 anos, estava no barco com dois homens e um adolescente de 13 anos, filho dela, que está desaparecido. Os outros dois adultos conseguiram nadar e sair do rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro ainda ontem. O trabalho seguiu até o por do sol e foi retomado nesta segunda. O corpo de Cristiane foi encontrado pelo resgate, mas o filho segue desaparecido, assim como a embarcação.

Nenhuma das pessoas usava colete salva-vidas no momento que o barco virou. Um vídeo divulgado pelo Acorda Cidade mostra o momento em que o acidente acontece: