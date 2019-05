Grávida, Tatá Werneck passa mal na volta às gravações do Lady Night: 'Difícil'

A atriz e apresentadora Tatá Werneck compartilhou uma foto no Instagram na tarde desta terça-feira (14) na qual aparece posando com Larissa Manoela no estúdio do Lady Night. A comediante, que contou ter passado mal, voltou a gravar a atração na segunda-feira (13).

“Ontem foi dia de começar a gravar o Lady Night. Recebemos a fofa, gentil, talentosa e carinhosa (e que ficou de escolher o nome da minha filha porque Rafa e eu não estamos conseguindo) Larissa Manoela!”, escreveu a estrela na legenda da foto.

“Não vou esquecer seu carinho quando, antes de entrar e ainda passando muito mal, fiquei vomitando numa lixeira e ela me dando apoio. Está sendo bem difícil pra mim”, revelou a artista, que está com três meses de gestação.

“Mas deve ser mais difícil pras milhares de mulheres grávidas que passam mal e não tem apoio e tem vergonha de dizer com medo de perderem seus empregos. Penso em vocês o tempo todo! Por vocês, mulheres, prometo que não vou fazer parecer fácil o que não é”, concluiu Werneck.

Veja: