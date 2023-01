Grávida, Thaila Ayala curte férias com a família na Bahia

A atriz Thaila Ayala está curtindo as férias em Caraíva, na Bahia, com o marido, o ator Renato Góes, e o filho Francisco, de 1 ano. Grávida, ela compartilhou com os seguidores os registros da viagem e exibiu o barrigão que carrega a filha, que vai se chamar Tereza.

A família passou a virada do ano por aqui e se mostrou encantada com o que viu. No primeiro vídeo compartilhado, Francisco aparece admirando as paisagens do local.

"Francisco se emocionando com Caraíva é de fazer o coração explodir", escreveu Thaila na legenda. O primogênito do casal nasceu em dezembro do ano passado.

A atriz disse que a série de fotos é consequência de ficar sem internet e poder aproveitar o presente. "Acumulando momentos", escreveu.

Thaila anunciou a segunda gravidez em outubro de 2022 e, na época, disse que a novidade foi uma surpresa. O casal pensava em ter mais um filho, mas não imaginava que ele viria tão cedo. A notícia, no entanto, foi recebida por eles com muita alegria. "Jornada incrível", disse a atriz.

Ela costuma compartilhar suas experiências como mãe na internet e mantém um podcast sobre o tema, chamado "Mil e uma tretas", ao lado da amiga Julia Faria. Agora grávida pela segunda vez, Thaila prometeu aumentar ainda mais a frequência dos conteúdos.

Leia mais em Alô Alô Bahia