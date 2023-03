Grávida, Viih Tube coloca à venda cobertura de R$ 2 milhões; veja

Viih Tube colocou à venda sua cobertura duplex avaliada em R$ 2 milhões, localizada em área nobre no bairro do Morumbi, em São Paulo. Grávida, ela pensa em criar a filha com Eliezer em um local com mais espaço e contato com a natureza.

"A gente decidiu vender a cobertura. Agora todas as minhas decisões também são conjuntas com o Eli, porque casamento é isso. Eu não me vejo mais morando aqui com a Lua, ele também não se vê morando aqui", anunciou ela nos stories do Instagram. Viih Tube revelou, na terça-feira (21), que casou no civil com Eliezer.

"A gente já está morando junto aqui há um bom tempo. E o dinheiro que a gente vai ganhar vendendo vai ajudar muitas coisas que a gente pensa para o nosso futuro, no que a gente quer investir. Faz pouco tempo que ficou pronto, mas são fases diferentes. E é outro tipo de criação e rotina que eu quero que a Lua tenha", explicou aos fãs.

Na época em que comprou o apartamento, um ano antes de participar do BBB 21, Viih namorava o modelo Bruno Magri, que morou com ela no imóvel. Ao todo são 400 m² divididos em dois andares, com acesso a um elevador particular. A influencer quebrou a maior parte da construção para fazer uma área de lazer com churrasqueira e piscina, spa, cinema e três quartos.

A reforma durou um ano e meio e foi finalizada enquanto ela estava confinada no reality show da Globo. A escolha da decoração, inspirada numa casa de bonecas, foi um pedido feito por ela. "Eu sou apaixonada por rosa e, quando vi, decorei a casa inteira assim. Das almofadas da sala até a torneira da cozinha, tudo tem rose gold!", contou em entrevista à Casa Vogue, em 2020.

Veja tour da casa: