A atriz Grazi Massarefa usou as redes sociais para negar o fim de seu namoro com o também ator Caio Castro. O casal foi um dos assuntos mais falados na internet, nesta quarta-feira, 12, após um rumo de que ela teria apagado fotos do casal

Grazi compartilhou, nos stories do seu perfil no Instagram, uma foto do dia dos namorados, em que aparece ao lado de Caio e escreveu: "Fake News na madrugada". A atriz ainda pediu que os seguidores fossem dormir e disse que havia terminado de assistir à série "The Crown", que fala sobre a família real britância. Caio compartilhou o post de Grazi e escreveu: "Tem fofoca de gente por aí que tá mais interessante..."