Grazi Massafera e Caio Castro trocam selinho em bastidores de gravação; veja

A atriz, modelo ex-BBB Grazi Massafera e ator e modelo Caio Castro estão um amor só. A atriz foi gravar uma campanha e recebeu a visita do amado.

Nos bastidores da gravação, os dois conversaram e trocaram um selinho, que foi filmado por um dos presentes e publicado no Instagram.

Recentemente, o ator causou ao exibir uma possível aliança, mas, brincando com um filtro nos stories do Instagram, ele concordou quando o joguinho do aplicativo disse que ele amava ficar sozinho e ser livre. "Ama ficar sozinho, odeia gente que faz mimimi. Sem tirar, nem pôr. Tá bom esse negócio, viu?", disse ele.