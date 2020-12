Grazi Massafera e Caio Castro viajam de moto pelo Paraná, terra da atriz

A atriz Grazi Massafera e seu namorado, o ator Caio Castro, estão viajando sobre duas rodas pelo Sul do país, e alguns dos momentos dessa ‘roadtrip’ começaram a ser divulgados por fãs, que encontraram o casal na estrada, e por eles mesmos.

Na noite desse sábado (13), Castro postou uma foto com a amada durante a viagem com a legenda "SELVAGENS". Na imagem, os dois aparecem em frente a um portal.

Fotos feitas por anônimos também vazaram nas redes sociais (Fotos: Reprodução)

Os pombinhos também foram fotografados por fãs numa churrascaria em Curitiba, capital do Paraná. Grazi é de Jacarezinho, no interior do estado. Um outro registro mostra a artista na garupa da moto pilotada pelo namorado na Serra da Graciosa. As informações são do jornal Extra.

Essa é a primeira vez que Grazi e Caio vão juntos para a terra natal da atriz, onde moram os pais e familiares de Grazi. Ela já conheceu toda a família do ator, em São Paulo. Agora chegou a vez de Caio finalmente conhecer as raízes da amada.