Gregório Duvivier estreia 7ª temporada de Greg News na HBO e HBO Max

A sétima temporada de Greg News chega à HBO e à HBO Max no dia 28 de abril. O programa apresentado por Gregorio Duvivier conta com episódios semanais lançados toda sexta-feira, às 23h, e retrata temas atuais e relevantes para a sociedade brasileira. Por meio de análises inteligentes e críticas bem-humoradas, Gregorio faz uma abordagem única e original a diversas pautas de interesse público.

Ao longo das últimas seis temporadas, o programa trouxe temas como política, economia, cultura, tecnologia e meio ambiente, entre outros. No decorrer dos novos episódios, ainda mais assuntos dentro dessas esferas serão analisados a partir da perspectiva única e experiente do apresentador.

Veja o trailer da nova temporada:

Segundo Duvivier, a equipe está trabalhando numa temporada mais propositiva. "Vamos falar dos assuntos porque a gente quer, não porque é obrigado." Para o humorista, o objetivo da sétima temporada é ajudar o Brasil a voltar a sonhar. "Não porque esteja tudo bem. Mas porque, para ficar tudo bem, a gente precisa ser capaz de sonhar.”

“Estamos felizes de poder partir para a sétima temporada do Greg News. Já são alguns anos proporcionando um espaço importante para um talk show brasileiro com uma personalidade de tanta relevância quanto a do Gregorio. O público pode esperar novos episódios repletos de temas e análises acuradas, com o tradicional toque de humor”, comenta Adriana Cechetti, Head de Conteúdo de Produções Unscripted Brasil, da Warner Bros. Discovery.

Greg News com Gregorio Duvivier é um título HBO Original produzido pelo Porta dos Fundos. Os episódios da sétima temporada serão transmitidos na HBO e na HBO Max, toda sexta-feira, às 23h, e também serão lançados na íntegra no canal de Youtube da HBO Brasil, às 11h, na segunda-feira seguinte.