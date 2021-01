Gregório Pereira é o convidado da live Segundou

O programa Segundou, liderado pelo publicitário Joca Guanaes, terá sua primeira edição de 2021 com o astrólogo Gregório Pereira como convidado. O programa vai ao ar nesta segunda-feira (4), às 19h, no Instagram do CORREIO. Com atuação na área há 40 anos, Gregório vai conversar sobre aspectos astrológicos importantes para esse ano que está começando.

Gregório é formado em arquitetura e estudou, em sua tese de graduação, o espaço arquitetônico de cada um dos signos. Do interesse em arquitetura e astrologia, surgiu a ideia de pensar o que cada tipo humano precisa para estabelecer uma boa relação com o espaço em que vive.

Musicoterapeuta com mestrado em psicologia, Gregório publicou cerca de 12 livros em sua carreira. Entre eles, estão Música Compõe o Homem - O Homem Compõe a Música (2001) e o Equilíbrio do Temperamento Através da Música (1997).