Grêmio anuncia a contratação do atacante argentino Diego Churín

O argentino Diego Churín, de 30 anos, é o novo reforço do Grêmio. A contratação do centroavante foi anunciada, nesta segunda-feira (26), pelo clube em suas redes sociais. O ex-jogador do Cerro Porteño, do Paraguai, que assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada, será apresentado oficialmente após o treino da tarde.

Natural de Arroyo Dulce, cidade distante 215 quilômetros de Buenos Aires, Diego Churín Puyo surgiu para o futebol nas categorias de base do Independiente, onde se profissionalizou em 2008. Na sequência, o atleta teve passagens por Platense, Los Andes e Comunicaciones, antes de retornar ao Independiente.

Foi ter carreira no Chile, onde atuou por Curicó Unido, Universidad de Concepción e Unión Española, até acertar com os paraguaios do Cerro Porteño em 2017. Foi campeão da Copa do Chile pelo Concepción na temporada 2014/15 e conquistou o bicampeonato paraguaio pelo Cerro, com o título do Clausura de 2017 (sendo o artilheiro da competição) e o Apertura deste ano. Pelo clube de Asunción, disputou 128 jogos e marcou 53 gols.

Na quinta-feira (22), após o empate do Grêmio com o América de Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho já havia revelado que a negociação entre atleta e clube estava bastante adiantada.