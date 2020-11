Grêmio anuncia ampliação de contrato do técnico Renato Gaúcho

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (23) a prorrogação do vínculo do técnico Renato Portaluppi até o fim da temporada. O contrato do comandante ia até 20 de janeiro e, com a extensão, irá ate 28 de fevereiro de 2021. A mudança foi feita por causa das alterações no calendário do futebol brasileiro e sul-americano, devido à pandemia do coronavírus.

Maior ídolo do Estado e da nossa história, campeão da Libertadores como jogador e como treinador, entre outros diversos títulos de peso, Renato Portaluppi assinou a extensão do seu vínculo e continua no nosso comando técnico. ????‍♂️✍️????????????https://t.co/wjN0ATEW1q — Grêmio FBPA (@Gremio) November 23, 2020

A permanência para a temporada de 2021 será negociada mais perto do fim das competições atuais, assim como foi feito nos anos anteriores. Treinador do Grêmio desde setembro de 2016, Renato Gaúcho é o técnico há mais tempo no comando de uma equipe da primeira divisão. Ele ainda está prestes a se tornar o treinador com mais jogos no comando do clube.

Na semana passada, Renato conduziu o tricolor gaúcho a mais uma semifinal da Copa do Brasil. Será a quarta vez que o time chega à etapa em cinco edições disputadas na atual passagem do técnico. Além da competição, o Grêmio também disputa as oitavas de final da Libertadores, em que enfrenta o Guaraní do Paraguai, e a Série A do Brasileirão.