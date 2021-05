Grêmio anuncia Diego Cerri, ex-Bahia, como executivo de futebol

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (24), a contratação de Diego Cerri, ex-Bahia, como novo executivo de futebol. O acerto já estava feito desde a semana passada e faltava apenas a oficialização. O profissional de 46 anos assume a partir de junho.

Natural de São Paulo, Cerri trabalhou como preparador físico, técnico e executivo do Barueri. Na sequência, foi executivo do RB Brasil antes de chegar ao Ceará, em 2012. Permaneceu no alvinegro até 2015.

A passagem do profissional pelo Bahia começou em 2016, durante a gestão de Marcelo Sant'Anna, para ser gerente de futebol. Na temporada seguinte ele foi promovido ao posto de diretor após a saída de Nei Pandolfo. O contrato do gestor encerrou no último dia de 2020, quando o clube comunicou que o vínculo não seria renovado. Em janeiro de 2021, o tricolor anunciou Lucas Drubscky para ocupar a vaga.

Pelo organograma atual do Grêmio, Cerri se juntará ao coordenador técnico Marcelo Oliveira e a Marcelo Rudolph, gerente administrativo do futebol. Integrante do Conselho de Administração, Marcos Herrmann é o vice de futebol.