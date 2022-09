Grêmio atropela Sport e passa o Bahia na Série B; veja classificação

O Grêmio ganhou do Sport na abertura da 31ª rodada da Série B, nesta terça-feira (20), e ultrapassou o Bahia na classificação. O time gaúcho agora é o segundo colocado, com 53 pontos, dois a mais do que o tricolor baiano, que só jogará sábado (24), contra o Operário-PR, na Fonte Nova.

Gabriel Teixeira, Lucas Leiva e Bitello fizeram os gols da partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado, no entanto, não é exatamente ruim para o Esquadrão.

Isso porque o Sport, atual sexto colocado, permaneceu com 43 pontos. Está a cinco do Vasco, que ocupa a quarta posição e vai jogar quarta-feira (21), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. A diferença do Sport para o Bahia é de oito pontos.

