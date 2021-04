Grêmio confirma que Renato Gaúcho testou positivo para covid-19

Renato Portaluppi testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada pelo Grêmio na tarde desta segunda-feira (5). O técnico apresentava sintomas da doença e havia sido vetado pelo departamento médico do clube da viagem a Quito, no Equador, onde a equipe enfrenta o Independiente Del Valle pela Libertadores.

Segundo o médico Márcio Dornelles, Renato sentiu dores musculares e inflamação na garganta, além de ter febre e indisposição durante a noite de domingo (4). O treinador havia sido submetido a um teste para detectar a covid-19 no sábado (3), que teve resultado negativo. Mas, devido aos sintomas, ficou fora da viagem para o Equador e foi posto em isolamento por precaução.

Nesta manhã, o técnico realizou novo exame, que teve resposta positiva para a doença. De acordo com o médico Gabriel Severo, que está monitorando o treinador, Renato teve melhora em seu quadro clínico nas últimas horas. "Ele já foi medicado e no momento encontra-se assintomático. Renato cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias", informou.

Renato Gaúcho deve permanecer afastado das atividades por até 14 dias. Assim, o auxiliar Alexandre Mendes será o responsável pela delegação tricolor no Equador. Ele esteve no comando das atividades nas primeiras partidas do Gauchão, quando Renato e os principais jogadores receberam 10 dias de recesso.

O Grêmio enfrentará o Independiente Del Valle em Quito às 19h15 de quarta-feira (7), no primeiro jogo da terceira fase da Libertadores.