Grêmio demite Roger Machado e anuncia retorno de Renato Gaúcho

O Grêmio pegou de surpresa a torcida e anunciou a demissão do treinador Roger Machado da equipe na tarde desta quinta-feira (1). Na sequência, não perdeu tempo e anunciou a chegada do substituto: Renato Gaúcho. O ídolo do tricolor volta ao comando da equipe após pouco mais de um ano desde sua última passagem.

Além da troca no comando técnico, o Grêmio anunciou mudanças no âmbito executivo. O vice-presidente Denis Abrahão e o diretor de futebol Sérgio Vasquez também não fazem mais parte da equipe.

O clima não era dos melhores no clubes por conta da sequência ruim de resultados na Série B. São quatro jogos sem vencer em sequência, o que permitiu, inclusive, que o Bahia ultrapassasse o Grêmio dentro do G4 da competição.