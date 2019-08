Grêmio fecha preparação para pegar Palmeiras na Libertadores

Como gosta sempre de fazer nas vésperas de jogos, especialmente decisivos, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino fechado na manhã desta segunda-feira (26) que serviu para encerrar a preparação do Grêmio para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, nesta terça (27), às 21h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Nele, do pouco que se pôde ver, o lateral-esquerdo Cortez esteve em campo e está à disposição.

A estratégia adotada por Renato Gaúcho nesta segunda-feira foi a mesma do final de semana, quando os titulares do Grêmio realizaram treinamentos fechados no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, no sábado e no domingo. Os reservas entraram em campo no sábado na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na Arena do Grêmio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho recreativo que pôde ser observado nesta segunda-feira, foi possível observar que Cortez trabalhou normalmente e deve ir para o jogo. O lateral-esquerdo precisou ser substituído na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida, na última terça-feira, na Arena do Grêmio, após ter saído da partida com dores na região do quadril.

Caso Renato Gaúcho não prepare alguma surpresa, a tendência é que o time do Grêmio seja o mesmo que perdeu para o Palmeiras. Caso Cortez não tenha condições de jogo, Juninho Capixaba seguirá na função. Assim, uma possível escalação é: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

No final da atividade, Renato Gaúcho comandou um exercício de cobranças de pênalti. Participaram dele jogadores como André, Jean Pyerre, Maicon, Everton e Matheus Henrique.

Com a derrota por 1 a 0 em casa, o Grêmio precisa vencer para seguir adiante na competição. A vaga fica com o time tricolor em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença ou até por um, desde que marque dois gols ou mais - o gol como visitante é critério de desempate. Se devolver o placar do jogo de ida, a decisão será nos pênaltis.

Titular garantido nesta terça-feira (27), o lateral-direito Leonardo disse que a receita do Grêmio será a confiança nos jogadores de frente e concentração máxima durante os 90 minutos.

"O Renato (Gaúcho) sempre busca passar tranquilidade para a gente. O Grêmio não muda sua postura, jogando dentro ou fora de casa. Vamos buscar o resultado durante todo o jogo. Enquanto a partida não terminar, teremos chances de classificação. Jogo de Libertadores é resolvido no detalhe, vamos nos concentrar bastante durante os 90 minutos", comentou.