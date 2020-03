Grêmio ganha do América de Cali na Colômbia em estreia na Liberta

A 20ª participação do Grêmio na Copa Libertadores começou do modo ideal. Na Colômbia, o dono de três títulos continentais conseguiu esfriar a euforia da torcida local e marcou um gol em cada tempo para derrotar o América de Cali por 2 a 0, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela primeira rodada do Grupo E, na noite de terça-feira (3).



Os gols da partida foram marcados por Victor Ferraz e Matheus Henrique, destaque do time em Cali, tanto pela bela finalização como pela atuação no meio-campo, ajudando o time a controlar o duelo. E quem também se saiu bem foi Everton Cebolinha, especialmente no segundo tempo, quando construiu a jogada para o seu companheiro fazer 2 a 0.

Assim foi o primeiro gol da nossa caminhada em busca da quarta taça da América! Victor Ferraz finalizou sem chances para o goleiro!

A preocupação para o Grêmio ficou com Geromel, que deixou o campo durante o segundo tempo, com dores na virilha, sendo que recentemente passou por cirurgia no joelho esquerdo e disputava apenas a segunda partida nesse retorno.O resultado aumenta a expectativa em Porto Alegre para o próximo compromisso do time na Libertadores. Ainda mais que o Internacional também conseguiu um triunfo expressivo na sua estreia na chave ao bater a Universidad Católica por 3 a 0, em casa, nesta terça. E agora os rivais vão se enfrentar na Arena do Grêmio em 12 de março.Neste ano, os times duelaram nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, com vitória gremista por 1 a 0, no Beira-Rio. Mas antes desse reencontro, o time tricolor atuará contra o Pelotas no domingo, fora de casa, pelo estadual.