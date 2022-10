Grêmio garante acesso e empurra o Bahia para 4º; veja classificação da Série B

Quis o destino que fosse nos Aflitos, assim como em 2005, na batalha que leva o nome do estádio do Náutico. Mas, neste domingo (23), foi bem menos complicado para o tricolor gaúcho, que venceu, convenceu e subiu para a Série A do Brasileirão depois dos 3x0 contra o já rebaixado Timbu no Recife. Bitello marcou duas vezes e Lucas Leiva anotou um gol.

O resultado empurrou o Bahia para a quarta colocação da Série B, com 58 pontos - quatro a mais do que o quinto colocado Ituano. O tricolor também poderia ter garantido seu acesso nesta 36ª rodada, mas empatou contra o Vila Nova dentro de casa e frustrou a expectativa da torcida.

Confira como ficou a classificação da Série B: